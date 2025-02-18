Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak’ta aylık %30,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %30,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %22,3 düşüş göstererek 165.734 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %7,8 ve yıllık %4,1 düşüşle 104.335 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %62,9’unu oluşturdu.
Öte yandan Ocak ayında yeni kamyonet kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayına kıyasla %9,8 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %13,3 artış göstererek 24.329 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %14,7’sini oluşturdu.