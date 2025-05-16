Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Nisan’da aylık %1,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Nisan ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %1,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,2 düşüş göstererek 191.983 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %15,3 düşüş ve yıllık %24,2 artışla 80.369 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %41,9’unu oluşturdu.
Öte yandan Nisan ayında yeni kamyonet kayıtları Mart ayına kıyasla %8,7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,5 artış göstererek 17.328 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9’unu oluşturdu.