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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Nisan’da aylık %1,9 düştü

Cuma, 16 Mayıs 2025 12:31:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Nisan ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %1,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,2 düşüş göstererek 191.983 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %15,3 düşüş ve yıllık %24,2 artışla 80.369 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %41,9’unu oluşturdu.   

Öte yandan Nisan ayında yeni kamyonet kayıtları Mart ayına kıyasla %8,7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,5 artış göstererek 17.328 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9’unu oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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