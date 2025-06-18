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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs’ta %9,5 geriledi

Çarşamba, 18 Haziran 2025 15:59:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mayıs ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %9,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,5 düşüş göstererek 210.295 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %8,4 artış ve yıllık %2,5 düşüşle 87.106 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %41,4’ünü oluşturdu.

Öte yandan Mayıs ayında yeni kamyonet kayıtları Nisan ayına kıyasla %3,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,4 artış göstererek 17.903 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,5’ini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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