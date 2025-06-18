Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs’ta %9,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mayıs ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %9,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,5 düşüş göstererek 210.295 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %8,4 artış ve yıllık %2,5 düşüşle 87.106 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %41,4’ünü oluşturdu.
Öte yandan Mayıs ayında yeni kamyonet kayıtları Nisan ayına kıyasla %3,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,4 artış göstererek 17.903 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,5’ini oluşturdu.