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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mart’ta aylık %43 arttı

Cuma, 18 Nisan 2025 12:23:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %43 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,6 düşüş göstererek 195.682 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %38,1 ve yıllık %7 artışla 94.939 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %48,5’ini oluşturdu.   

Öte yandan Mart ayında yeni kamyonet kayıtları Şubat ayına kıyasla %50,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,2 düşüş göstererek 18.979 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,7’sini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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