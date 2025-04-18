Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mart’ta aylık %43 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %43 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,6 düşüş göstererek 195.682 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %38,1 ve yıllık %7 artışla 94.939 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %48,5’ini oluşturdu.
Öte yandan Mart ayında yeni kamyonet kayıtları Şubat ayına kıyasla %50,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,2 düşüş göstererek 18.979 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,7’sini oluşturdu.