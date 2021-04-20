Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mart ayında %81 arttı

Salı, 20 Nisan 2021 12:17:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Şubat ayına göre %71,8 ve 2020 yılının aynı ayına göre %81 artış göstererek 130.420 adet seviyesinde yer aldı.

Mart ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %87,2 ve yıllık %84,7 artışla 80.002 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %61,3’ünü oluşturdu.

Bununla birlikte, Mart ayında yeni kamyonet kayıtları Şubat ayına göre %52,7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %86,5 artış göstererek 18.054 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %13,8’ini oluşturdu.