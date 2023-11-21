Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ekim ayında %7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %80,4 artış göstererek 184.767 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %2,4 düşüş ve yıllık %72,3 artışla 75.494 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %40,9’unu oluşturdu.
Öte yandan Ekim ayında yeni kamyonet kayıtları Eylül ayına kıyasla %11,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,3 artış göstererek 15.538 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,4’ünü oluşturdu.