Türkiye’de araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %24,3 arttı

Pazartesi, 06 Eylül 2021 10:44:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yıl Ağustos ayında Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Temmuz ayına göre %22,1 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %5 düşüşle 58.454 adet oldu. Söz konusu ayda, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları aylık %23,2 ve yıllık %0,9 artışla 44.756 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasa hafif ticari araç satışları aylık %18,7 artış ve yıllık %20,2 düşüşle 13.698 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin iç piyasaya yaptığı binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık %24,3 artışla 501.004 adet oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin iç piyasa binek otomobil satışları yıllık %23,3 artışla 391.392 adet olurken, iç piyasa hafif ticari araç satışları ise yıllık %28 artarak 109.612 adet seviyesinde yer aldı.