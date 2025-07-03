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Türkiye’de araç satışları 2025’in ilk yarısında %5,2 artış gösterdi

Perşembe, 03 Temmuz 2025 13:56:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları Haziran ayında aylık %10,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,6 artışla 118.611 adet oldu. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %10 ve yıllık %6,6 artışla 93.676 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları ise aylık %10,2 ve yıllık %35,7 artarak 24.935 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %5,2 artışla 607.977 adet seviyesine çıktı. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %5,4 artışla 488.003 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %4,3 artışla 119.974 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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