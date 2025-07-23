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AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac kotasının yarısı ilk ayda doldu

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 16:02:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki kota döneminin birinci ayı sona ererken, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Çin ve bazı ülkelere ayrılan bazı ürün kotaları tükendi. Buna ek olarak bazı kotaların yarısından çoğu doldu. Türkiye 402.732 mt sıcak rulo sac (1A) kotasının %50,84’ünü tüketti.

Tükenen kotalara bakıldığında, Güney Kore 163.077 mt sıcak rulo sac (1A) kotasını, Türkiye ise 15.905 mt organik kaplamalı sac kotasını bitirdi. Hindistan sırasıyla 79.534 mt, 32.114 mt ve 5.950 mt organik kaplamalı sac, paslanmaz çubuk ve hafif profil ve paslanmaz dikişsiz boru kotalarının tamamını tüketirken, “diğer ülkeler” kategorisi altında ülkeye ayrılan 6.087 mt diğer kaynaklı boru kotası, gümrükten geçmeyi bekleyen 70 mt ürünle aşıldı. Ayrıca Çin, 8.169 mt diğer kaynaklı boru kotasını doldurdu.

“Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalar tarafında ise Cezayir 27.868 mt inşaat demiri ve Tayvan 1.302 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarını bitirdi.

Öte yandan Japonya, 43.989 mt soğuk rulo sac kotasının %96,48’ini tüketirken, Tayvan 119.428 mt metalik kaplamalı sac (4A) ve 46.581 mt paslanmaz soğuk sac ve şerit kotasının sırasıyla %83,93 ve %62,34’ünü kullandı. Güneye Kore 71.880 mt organik kaplamalı sac kotasının %68,01’ini bitirirken, ülkeye “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 111.358 mt quarto levha kotasının %73,19’u tükendi. Mısır’a “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 27.898 mt inşaat demiri ve 15.255 mt filmaşin kotalarının sırasıyla %88,85 ve %73,82’si bitti. Buna ek olarak Çin, 141.949 mt ticari ve hafif profil kotasının %68,17’sini tüketirken, İngiltere’ye diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 10.243 mt köşebent ve profil kotasının %97,41’i doldu.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Levha Ticari Profil Profil Soğuk Rulo Sac İnşaat Demiri Kaplamalı Boru Filmaşin Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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