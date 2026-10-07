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Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim'de yürürlüğe girdi

Çarşamba, 07 Ekim 2026 10:23:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamındaki mal ticaretine ilişkin ürün listelerinde yer alan gümrük vergisi indirimleri ise 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Ukrayna STA'sı 3 Şubat 2022 tarihinde Kiev'de imzalandı. Anlaşmanın Türkiye'deki onay süreci, 4 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tamamlandı.

Ukrayna tarafındaki onay süreci ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 31 Temmuz 2026 tarihindeki onayıyla tamamlandı. Tarafların onay süreçlerinin ardından anlaşma 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

Gümrük vergisi indirimleri 1 Ocak 2027'de başlayacak

Anlaşma yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, mal ticaretine ilişkin ürün listelerinde öngörülen gümrük vergisi indirimlerinin uygulanmasına 1 Ocak 2027 tarihinde başlanacak.

Açıklamaya göre Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ve transit taşımaların kotasız gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin ticari akışların desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ukrayna'nın AB ile ekonomik entegrasyonunun ilerlediği bir dönemde anlaşma, Türk ve Ukraynalı işletmeler için tercihli ticaret imkanlarının sürdürülmesine yönelik bir çerçeve sunarken, üçüncü ülke tedarikçilerine karşı rekabet avantajı sağlayacak.

Etiketler: Türkiye Avrupa Ticaret 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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