Türkiye paslanmaz çelik sektörü Malezya ile iş birliği yapıyor

Çarşamba, 14 Ocak 2026 11:50:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye paslanmaz çelik sektöründe tedarik ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Malezya’nın önde gelen paslanmaz çelik üreticilerinden Bahru Stainless ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Türkiye’de paslanmaz çelik sektöründe iş birliği ve pazar geliştirme alanlarında münhasır olmayan ve bağlayıcılık içermeyen bir çerçeve oluşturmayı hedefleyen söz konusu anlaşmayla Malezya, özellikle paslanmaz çelik ham maddesi açısından alternatif bir tedarik ülkesi olarak konumlandırılıyor.

Herhangi bir satın alma, satış, teslimat veya tedarik yükümlülüğü doğurmayan söz konusu mutabakat kapsamında PASİD, Bahru Stainless’e Türkiye’de paslanmaz çelik ürünlerinin tanıtımı, pazar erişimi ve tedarik süreçlerine yönelik kolaylaştırıcı ve destekleyici hizmetler sunacak.

Söz konusu anlaşmanın sektör açısından taşıdığı öneme dikkat çeken PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, Bahru Stainless’in sektör için alternatif bir üretici haline geldiğini ve firmaların ihtiyaç duydukları ürünleri farklı bir kaynaktan temin etme imkanına kavuşacağını ifade etti.

Türkiye-Malezya ticari ilişkilerine katkı

Malezya Başbakanı’nın 6-8 Ocak tarihleri arasında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmanın yanı sıra iki ülke arasında teknoloji transferi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çeşitli mutabakatlar imzalanırken, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin 5 milyar $’dan 10 milyar $’a çıkarılması hedefi de resmiyet kazandı.


