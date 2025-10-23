Türkiye ve Güney Afrika yeni anlaşmayla ticari ilişkilerini güçlendiriyor

Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) kurulmasına ilişkin ortak bildiri ile serbest bölgeler alanında iş birliğine dair mutabakat anlaşması imzalayarak ekonomik iş birliğini derinleştirmek için önemli bir adım attı. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ticaret ile yatırımın artırılması ve Türkiye-Afrika iş birliği çerçevesinde uzun süredir devam eden ortaklıkların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ikili ticaret hacminin 2 milyar $’ı aştığını ve JETCO’nun desteğiyle birçok sektörde ticari faaliyetlerin daha da artmasının beklendiğini söyledi.

JETCO, yatırım ve iş birliğini destekleyecek

Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Afrika Birliği koordinasyonunda İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Bolat, JETCO toplantısının ilkinin 2026 yılının başında Güney Afrika’da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Toplantıya, Afrika sanayi ve altyapı sektörlerinde yeni ortaklıklar arayan yatırımcıları, müteahhitleri ve ihracatçıları temsil eden büyük bir Türk iş heyetinin katılacağı dile getirildi.

Bolat, Türkiye’nin Afrika’da güvenilir ve istikrarlı bir ortak olarak görüldüğünü vurguladı ve 2003 yılında başlatılan Afrika Stratejisi kapsamında Güney Afrika ile ilişkilerin siyasi, ekonomik, ticari, sanayi, enerji ve ulaştırma alanlarında ilerletildiğini belirtti.

Ticaret hacmi ve ana sektörler

İkili ticarete ilişkin bilgiler veren Bolat, Türkiye’nin Güney Afrika’ya ihracatının 650 milyon $ ve Güney Afrika’nın Türkiye’ye olan ihracatının ise 1,35 milyar $ olduğunu paylaştı.

Türkiye’nin Afrika ile toplam ticaret hacminin 2025 yılında 40 milyar $ seviyesini aşmasının beklendiğine dikkat çeken Bolat, aynı zamanda Türkiye’nin kıtadaki yatırımlarının ise 15 milyar $ seviyesine ulaşarak yüz binlerce Afrikalıya istihdam sağladığını kaydetti.

Bununla birlikte iş birliğinin artırılabileceği ve büyük fırsatlar sunan sektörler arasında başta tarım makineleri olmak üzere elektrikli makineler, savunma sanayisi ürünleri, otomotiv ürünleri, demir, madencilik, kömür, enerji, ulaştırma ve liman işletmeciliğinin yer aldığı aktarıldı.

Yatırım ve iş birliği ağını genişletme hedefi

Bolat, Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 80 Güney Afrikalı şirket olduğunu ve Güney Afrika’da ise 75 Türk şirketin bulunduğunu ifade etti. Türk şirketlerinin ev aletleri, plastik, elektronik, makine imalatı ve ticaret alanlarında faaliyet gösterirken, Güney Afrikalı şirketlerin ise yatırım ve lojistik alanlarında varlıklarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Son olarak Bolat, her iki tarafın enerji, altyapı, tarım ve teknoloji alanlarında yeni fırsatları keşfetmek için resmi ziyaretleri, ticaret heyetlerini ve sektör odaklı delegasyonları artıracağını ekledi.