DİR kapsamındaki KDV istisnasının süresi 2030’a uzatıldı

Perşembe, 29 Ocak 2026 14:04:52 (GMT+3)   |   İstanbul

İhracatçıları doğrudan ilgilendiren Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında uygulanan KDV tecil-terkin sistemi için kritik bir düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat kaydıyla yurt içinden yapılacak hammadde alımlarında uygulanan KDV istisnası 31 Aralık 2030 tarihine uzatıldı. Yaklaşık 27 yıldır yürürlükte kalan uygulama 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermişti.

İhracatçılar açısından belirsizlik ortadan kalktı

Söz konusu sistem sayesinde ihracatçı firmalar, ihraç edecekleri ürünlerin üretiminde kullanacakları girdileri yurt içinden KDV ödemeden temin edebiliyor. KDV Kanunu’nun Geçici 17. maddesi kapsamında uygulanan bu mekanizma, ihracatçıların finansman yükünü azaltan en önemli araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Düzenlemenin uzatılmaması halinde ihracatçı firmaların nakit akışı üzerinde ciddi bir baskı oluşacağı, ek finansman ihtiyacı doğuracağı, üretim maliyetlerinin artacağı ve rekabet gücünün zayıflayacağı yönünde sektör genelinde endişeler bulunuyordu. Bu adımın özellikle yüksek hammadde girdisi kullanan sektörlerde maliyetleri aşağı çekerek ihracat performansını desteklemesi bekleniyor.


