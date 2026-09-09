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Türkiye Petrolleri ve Kardemir Filyos Limanı için potansiyel iş birliği fırsatlarını görüştü

Çarşamba, 09 Eylül 2026 11:44:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO), Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz liderliğindeki entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) heyetini potansiyel iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda ağırladığını duyurdu.

Gerçekleştirilen saha ziyareti ve görüşmelerde tarafların, Filyos Limanı'nın gelişen ticari kapasitesini, demir yolu ve kara yolu bağlantılarını ve başta Kardemir olmak üzere bölge sanayisine sunabileceği lojistik imkânları değerlendirdiği bildirildi.

Filyos'un bölgesel lojistik merkez haline getirilmesi hedefleniyor

TPAO, tarafların önümüzdeki dönemde potansiyel iş birliği alanları ve ortak faaliyetlere ilişkin de görüşmeler gerçekleştirdiğini aktarsa da olası projelere veya takvime ilişkin daha fazla ayrıntı açıklamadı.

Şirket, Filyos'un enerji faaliyetlerindeki rolünün yanı sıra bölge sanayisi ve ticareti açısından önemli bir lojistik merkez haline getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de ekledi. Ayrıca edinilen bilgilere göre limanın bölge sanayisinde daha etkin kullanılmasının lojistik maliyetlerin azaltılmasına ve bölgesel rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Ticaret  Kardemir 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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