Türkiye, Gümrük Birliği sayesinde “Made in Europe” politikası kapsamına alındı

Cuma, 06 Mart 2026 11:08:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda Avrupa Birliği ile son dönemde yürütülen diplomatik görüşmelerin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ve olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Bakan Bolat’a göre en önemli gelişmelerden biri, mevcut Gümrük Birliği’nin tanınması sayesinde Türkiye’nin, Sanayi Hızlandırıcı Yasa’sı kapsamındaki “Made in Europe” politikasına dahil edilmesi oldu.

Gümrük Birliği Sanayi Hızlandırıcı Yasa kapsamında tanındı

Bolat, Gümrük Birliği sayesinde “AB menşeli” politikasına prensip olarak Türkiye’nin de dahil edilmesini sağlayan yasal dayanağın son taslak metinde yer almasının, ikili ticari ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Sanayi Hızlandırıcı Yasa kapsamında AB ile serbest ticaret anlaşması, gümrük birliği veya DTÖ Kamu Alımları Anlaşması olan ortak ülkelerden gelen ürünler AB menşeli olarak kabul edilecek.

Bolat, yakın diyalog yoluyla elde edilen bu sonucun her iki taraf için yatırım ve iş faaliyetlerinin sürekliliğini desteklediğini ve Avrupa değer zincirlerinin rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

Türkiye Avrupa tedarik zincirlerinin önemli bir parçası

Bolat, Türkiye’nin özellikle otomotiv başta olmak üzere birçok stratejik sektörde Avrupa sanayi tedarik zincirlerinin ayrılmaz ve güvenilir bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin yeni politika kapsamına dahil edilmesinin, iki bölge arasındaki sektörel entegrasyonu daha da derinleştirmesini ve ortak değer zincirlerinin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemesini beklediğini kaydetti.

Ticaret ve yeşil dönüşümde iş birliği sürecek

Bolat ayrıca Türkiye’nin, kamu alımları piyasalarının karşılıklılık ilkesi çerçevesinde açılması, bağlantısallık projeleri ve yeşil dönüşüm gibi birçok stratejik alanda AB ile yakın iş birliğini sürdürmeye devam edeceğine dikkat çekti. Son olarak Türkiye’nin AB ile ekonomik ortaklığını daha da güçlendirme ve derinleştirme konusundaki kararlılığını koruduğunun altını çizdi.


