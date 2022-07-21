Türkiye tüketici güven endeksi Temmuz ayında aylık %7,4 arttı

Perşembe, 21 Temmuz 2022 11:54:13 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Haziran ayında 63,4 puan olan tüketici güven endeksi*, Temmuz ayında aylık %7,4 artış göstererek 68 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Haziran ayında aylık %6,2 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %9,5 artışla 40,4 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %15,2 artarak 70,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Temmuz ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %4,5 düşüşle 28,3 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,2 artışla 87,7 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %3,6 artışla 9,4 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %2,3 artarak 6,3 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.