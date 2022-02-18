Türkiye tüketici güven endeksi Şubat’ta aylık %2,8 düştü

Cuma, 18 Şubat 2022 11:47:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ocak ayında 73,2 puan olan tüketici güven endeksi*, Şubat ayında aylık bazda %2,8 düşüş göstererek 71,2 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık bazda %6,2 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Şubat ayında, Ocak ayına göre %0,6 düşüşle 45,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %3,8 düşüşle 71,7 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Şubat ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %2,6 oranında artışla 27,3 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,7 düşerek 89,4 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %4 artışla 9,8 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %7,2 artışla 7,1 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.