Türkiye tüketici güven endeksi Şubat’ta aylık %1,5 arttı

Perşembe, 18 Şubat 2021 12:13:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ocak ayında 83,3 puan olan tüketici güven endeksi*, Şubat ayında aylık bazda %1,5 artış göstererek 84,5 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık bazda %4 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Şubat ayında, Ocak ayına göre %3,4 artışla 59,3 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %4 artışla 91,7 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Şubat ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %5,1 oranında artışla 41 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,9 düşerek 95,5 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %11,5 düşüşle 13,8 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1,4 düşüşle 10,5 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.