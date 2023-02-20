Türkiye tüketici güven endeksi Şubat ayında aylık %4,3 arttı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 11:00:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ocak ayında 79,1 puan olan tüketici güven endeksi*, Şubat ayında aylık %4,3 artış göstererek 82,5 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık %4,6 artmıştı. Verilerin büyük bir kısmı 6 Şubat tarihinden önce derlendiği için çoğunlukla deprem öncesi durumu yansıtıyor.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 artışla 54,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %3,8 artarak 85,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Şubat ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %11,8 artışla 43,1 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %2,5 artışla 94,5 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %3,3 artışla 13,8 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %3,7 artarak 9,8 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.