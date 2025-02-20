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Türkiye tüketici güven endeksi Şubat ayında aylık %1,4 yükseldi

Perşembe, 20 Şubat 2025 10:45:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Ocak ayında 81 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Şubat ayında aylık %1,4 artışla 82,1 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ocak ayında %0,4 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %1,9 düşüşle 52,8 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,3 artışla 79,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %0,2 artışla 47,1 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçtiğimiz aya kıyasla %1 artışla 100,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %11 artışla 23,1 puan seviyesine yükselirken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %4,1 düşüşle 12,8 puan seviyesine geriledi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

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