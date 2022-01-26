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Türkiye tüketici güven endeksi Ocak’ta aylık %6,2 arttı

Çarşamba, 26 Ocak 2022 10:31:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında 68,9 puan olan tüketici güven endeksi*, Ocak ayında aylık bazda %6,2 artış göstererek 73,2 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Aralık ayında aylık bazda %3,1 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ocak ayında, Aralık ayına göre %4,9 artışla 46,1 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %11,8 artışla 74,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %5,4 oranında düşüşle 26,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,4 artarak 90,9 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %5,7 düşüşle 9,5 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %26,2 düşüşle 6,7 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  tüketim  |  benzer haberler »


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