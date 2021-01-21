Türkiye tüketici güven endeksi Ocak’ta aylık %4 arttı

Perşembe, 21 Ocak 2021 14:33:11 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında 80,1 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yıl Ocak ayında aylık bazda %4 artış göstererek 83,3 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Aralık ayında aylık bazda sabit kalmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ocak ayında, Aralık ayına göre %5,7 düşüşle 57,4 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %6,4 artışla 88,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %8 oranında artışla 39 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %5 artarak 97,3 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %31 artışla 15,6 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %10,3 artışla 10,7 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.