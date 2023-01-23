Türkiye tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık %4,6 arttı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 10:26:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında 75,6 puan olan tüketici güven endeksi*, Ocak ayında aylık %4,6 artış göstererek 79,1 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Aralık ayında aylık %1,3 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %12,3 artışla 53,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %7 artarak 82,7 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Ocak ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %20,4 düşüşle 38,5 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,4 düşüşle 92,2 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %0,4 düşüşle 13,3 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %3,3 artarak 9,5 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.