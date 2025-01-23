Türkiye tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık %0,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında 81,3 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Ocak ayında aylık %0,4 düşüşle 81 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Aralık ayında %1,9 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %4,8 artışla 53,8 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %3 artışla 79,1 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %22,7 düşüşle 47 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçtiğimiz aya kıyasla %3,1 düşüşle 99,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %2,6 düşüşle 20,8 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %10,7 artışla 13,4 puan seviyesine çıktı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.