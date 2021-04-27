Türkiye tüketici güven endeksi Nisan’da aylık %7,5 düştü

Salı, 27 Nisan 2021 11:49:36 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Mart ayında 86,7 puan olan tüketici güven endeksi*, Nisan ayında aylık bazda %7,5 düşüş göstererek 80,2 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Mart ayında aylık bazda %2,5 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Nisan ayında, Mart ayına göre %4,6 düşüşle 57,4 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %11,9 düşüşle 82,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Nisan ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %12,3 oranında düşüşle 38 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %4,7 düşerek 92,8 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %3,1 artışla 15 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1,2 artışla 10 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.