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Türkiye tüketici güven endeksi Mart ayında yükseldi

Perşembe, 21 Mart 2024 12:02:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Şubat ayında 79,3 puan olan tüketici güven endeksi*, Mart ayında aylık hafif bir artış göstererek 79,4 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Şubat ayında aylık %1,3 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %4,4 düşüşle 49,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,4 artışla 74,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Mart ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %10,3 artışla 55,7 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,5 düşüşle 97 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %8,5 artışla 19,2 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %10,2 artışla 10,7 puan seviyesinde kaydedildi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

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