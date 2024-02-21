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Türkiye tüketici güven endeksi Şubat ayında aylık %1,3 düştü

Çarşamba, 21 Şubat 2024 12:13:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Ocak ayında 80,4 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Şubat ayında aylık %1,3 düşüş göstererek 79,3 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık %3,9 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %0,8 artışla 52,2 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %3,4 düşüşle 74,6 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Şubat ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %3,1 artışla 50,5 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,3 düşüşle 97,5 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %10,7 artışla 17,7 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %4,5 artışla 9,7 puan seviyesinde kaydedildi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

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