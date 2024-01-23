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Türkiye tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık %3,9 arttı

Salı, 23 Ocak 2024 12:26:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Aralık ayında 77,4 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Ocak ayında aylık %3,9 artış göstererek 80,4 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Aralık ayında aylık %2,6 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %5,3 artışla 51,8 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %1,8 artışla 77,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Ocak ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %8,8 düşüşle 49 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %3,6 artışla 97,9 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %5,5 düşüşle 16 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1,3 düşüşle 9,3 puan seviyesinde kaydedildi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

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