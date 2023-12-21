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Türkiye tüketici güven endeksi Aralık ayında aylık %2,6 arttı

Perşembe, 21 Aralık 2023 11:18:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Kasım ayında 75,5 puan olan tüketici güven endeksi*, Aralık ayında aylık %2,6 artış göstererek 77,4 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık %1,1 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %1,4 artışla 49,1 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %3,3 artışla 75,8 puan seviyesinde kaydedildi.  

Bununla birlikte Aralık ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %9,1 artışla 53,7 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %2 artışla 94,5 puan oldu.  

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %9,5 artışla 16,9 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %9,4 artışla 12,4 puan seviyesinde kaydedildi.  

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir. 


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

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