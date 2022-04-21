Türkiye tüketici güven endeksi Nisan’da aylık %7,3 düştü

Perşembe, 21 Nisan 2022 11:22:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Mart ayında 72,5 puan olan tüketici güven endeksi*, Nisan ayında aylık bazda %7,3 düşüş göstererek 67,3 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Mart ayında aylık bazda %1,9 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Nisan ayında, Mart ayına göre %15 düşüşle 39,4 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %7,2 düşüşle 67,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Nisan ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %0,6 oranında düşüşle 29,7 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %4,9 düşerek 88,8 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %6,8 artışla 11,2 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %2,7 düşüşle 7,2 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.