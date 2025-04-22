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Türkiye tüketici güven endeksi Nisan’da aylık %2,3 düştü

Salı, 22 Nisan 2025 12:00:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Mart ayında 85,9 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Nisan ayında aylık %2,3 düşerek 83,9 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Mart ayında %4,6 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %0,6 düşüşle 55,6 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %2,2 düşüşle 82,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %5,3 düşüşle 49,5 puan seviyesinde gerilerken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçtiğimiz aya kıyasla %3,8 düşüşle 99,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %10,6 artışla 25,9 puan seviyesine yükselirken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %2,9 yükselerek 14 puan seviyesine çıktı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

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