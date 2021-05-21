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Türkiye tüketici güven endeksi Mayıs’ta aylık %3,6 düştü

Cuma, 21 Mayıs 2021 11:40:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Nisan ayında 80,2 puan olan tüketici güven endeksi*, Mayıs ayında aylık bazda %3,6 düşüş göstererek 77,3 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Nisan ayında aylık bazda %7,5 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre %2,3 düşüşle 56,1 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %4,9 düşüşle 78,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Mayıs ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %7,7 oranında düşüşle 35,1 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,7 düşerek 92,2 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %20,4 düşüşle 11,9 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %19,8 düşüşle 8 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Avrupa  tüketim  Türkiye  |  benzer haberler »


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