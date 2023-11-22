Türkiye tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık %1,1 arttı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 11:49:29 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ekim ayında 74,6 puan olan tüketici güven endeksi*, Kasım ayında aylık %1,1 artış göstererek 75,5 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında aylık %4,4 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 artışla 48,5 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,6 artışla 73,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Kasım ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %6,4 artışla 49,2 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,6 düşüşle 92,6 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %19,2 artışla 15,5 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %8,4 artışla 8,4 puan seviyesinde kaydedildi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.