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Türkiye tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık %1,1 arttı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 11:49:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ekim ayında 74,6 puan olan tüketici güven endeksi*, Kasım ayında aylık %1,1 artış göstererek 75,5 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında aylık %4,4 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 artışla 48,5 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,6 artışla 73,4 puan seviyesinde kaydedildi. 

Bununla birlikte Kasım ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %6,4 artışla 49,2 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,6 düşüşle 92,6 puan oldu. 

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %19,2 artışla 15,5 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %8,4 artışla 8,4 puan seviyesinde kaydedildi. 

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

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