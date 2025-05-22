Türkiye tüketici güven endeksi Mayıs’ta aylık %1,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Nisan ayında 83,9 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Mayıs ayında aylık %1,1 artarak 84,8 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Nisan ayında %2,3 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,9 düşüşle 54,5 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,7 düşüşle 82,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %6,4 artışla 52,6 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Nisan ayına kıyasla %3,3 yükselişle 102,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %1,7 azalarak 25,4 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %7,8 artarak 15,1 puan seviyesine çıktı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.