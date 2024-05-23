Türkiye tüketici güven endeksi Mayıs ayında yatay seyretti

Perşembe, 23 Mayıs 2024 10:52:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Nisan ayında 80,5 puan olan tüketici güven endeksi*, Mayıs ayında aynı seviyede kaldı. Tüketici güven endeksi Nisan ayında %1,4 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %10,4 artışla 46 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,2 artışla 78,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Mayıs ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %2 artışla 48,1 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,3 düşüşle 95,6 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %0,4 düşüşle 17,8 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %11,5 düşüşle 10 puan seviyesinde kaydedildi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.