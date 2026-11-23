Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Kasım ayında 91,9 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Ekim ayında aylık %2,4 artarak 86,8 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında %7,7 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye'de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,9 artarak 55,1 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %2,9 yükselişle 84,1 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %6,5 artışla 62,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Ekim ayına kıyasla %2,5 artarak 105,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %4,9 düşüşle 23,5 puan seviyesine inerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %2,6 yükselişle 14,3 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.