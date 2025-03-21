Türkiye tüketici güven endeksi Mart’ta aylık %4,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Şubat ayında 82,1 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Mart ayında aylık %4,6 artışla 85,9 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Şubat ayında %1,4 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 artışla 55,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %6,7 artışla 84,6 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %11 artışla 52,3 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçtiğimiz aya kıyasla %2,8 artışla 103,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %1,5 artışla 23,4 puan seviyesine yükselirken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %6,4 artışla 13,6 puan seviyesine çıktı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.