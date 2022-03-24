Türkiye tüketici güven endeksi Mart’ta aylık %1,9 arttı

Perşembe, 24 Mart 2022 12:07:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Şubat ayında 71,2 puan olan tüketici güven endeksi*, Mart ayında aylık bazda %1,9 artış göstererek 72,5 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Şubat ayında aylık bazda %2,8 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Mart ayında, Şubat ayına göre %1,2 artışla 46,4 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %1,2 artışla 72,6 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Mart ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %9,3 oranında artışla 29,9 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %4,4 artarak 93,3 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %6,3 artışla 10,5 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %4,1 artışla 7,4 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.