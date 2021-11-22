Türkiye tüketici güven endeksi Kasım’da aylık %7,3 düştü

Pazartesi, 22 Kasım 2021 10:53:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ekim ayında 76,8 puan olan tüketici güven endeksi*, Kasım ayında aylık bazda %7,3 düşüş göstererek 71,1 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Ekim ayında aylık bazda %3,6 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında, Ekim ayına göre %8,7 düşüşle 45,4 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %8,1 düşüşle 68,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Kasım ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %1,1 oranında artışla 38,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %5,4 düşerek 91,4 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %1,9 düşüşle 11,2 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %3,5 artışla 8,9 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.