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Türkiye tüketici güven endeksi Kasım’da aylık %2,2 düştü

Pazartesi, 23 Kasım 2020 16:23:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ekim ayında 81,9 puan olan tüketici güven endeksi*, Kasım ayında aylık bazda %2,2 düşüş göstererek 80,1 puan seviyesine geriledi. Ülkede tüketici güven endeksi Ekim ayında aylık bazda %0,1 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında, Ekim ayına göre %7,8 düşüşle 61,1 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %3,3 düşüşle 78,7 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Kasım ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %7 oranında düşüşle 37,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,2 düşerek 96,2 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %4,5 düşüşle 13,2 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %6,9 artışla 9,3 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  tüketim  |  benzer haberler »


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