Türkiye tüketici güven endeksi Kasım ayında düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Ekim ayında 80,6 puan olan tüketici güven endeksi*, Kasım ayında %1 düşüşle 79,8 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında %3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 düşüşle 47,7 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %2 düşüşle 73,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Kasım ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %8,9 artışla 56,2 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,5 düşüşle 98,6 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %4,1 düşüşle 19,9 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %11,5 düşüşle 10,8 puan seviyesine geriledi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.