Türkiye tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık %0,6 arttı

Çarşamba, 23 Kasım 2022 10:57:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ekim ayında 76,2 puan olan tüketici güven endeksi*, Kasım ayında aylık %0,6 artış göstererek 76,6 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında aylık %5,3 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %3,9 artışla 50,7 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %3,4 artarak 80,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Kasım ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %5,4 artışla 42,7 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,2 düşüşle 91,9 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %11,6 artışla 13,9 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %5,5 artarak 10,7 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.