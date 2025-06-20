Türkiye tüketici güven endeksi Haziran’da aylık %0,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Mayıs ayında 84,8 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Haziran ayında aylık %0,3 artarak 85,1 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Mayıs ayında %1,1 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 artışla 56,5 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,3 artışla 82,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %2,6 düşüşle 51,3 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Mayıs ayına kıyasla %0,1 yükselişle 102,6 puan seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %7,3 artarak 27,3 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %3,2 düşerek 14,6 puan seviyesine geriledi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.