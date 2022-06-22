﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye tüketici güven endeksi Haziran ayında aylık %6,2 düştü

Çarşamba, 22 Haziran 2022 11:40:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Mayıs ayında 67,6 puan olan tüketici güven endeksi*, Haziran ayında aylık %6,2 düşüş göstererek 63,4 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Mayıs ayında aylık %0,4 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %2,5 düşüşle 36,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %7,1 düşüşle 61,6 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Haziran ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %3,2 artışla 29,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,8 düşerek 87,5 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %20,5 düşüşle 9,1 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %15,8 düşerek 6,1 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye tüketici güven endeksi Mayıs’ta aylık %0,4 arttı

25 May | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin nihai mamul tüketimi Ocak-Mart döneminde düştü, bu yıl çelik talebinin artması bekleniyor

10 May | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi Nisan’da aylık %7,3 düştü

21 Nis | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi Mart’ta aylık %1,9 arttı

24 Mar | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi Şubat’ta aylık %2,8 düştü

18 Şub | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi Ocak’ta aylık %6,2 arttı

26 Oca | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi Aralık’ta aylık %3,1 düştü

21 Ara | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi Kasım’da aylık %7,3 düştü

22 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi ve çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde arttı

02 Kas | Çelik Haberler

Türkiye tüketici güven endeksi Ekim’de aylık %3,6 düştü

21 Eki | Çelik Haberler