Türkiye tüketici güven endeksi Eylül’de aylık %1,8 arttı

Çarşamba, 22 Eylül 2021 10:33:25 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ağustos ayında 78,2 puan olan tüketici güven endeksi*, Eylül ayında aylık bazda %1,8 artış göstererek 79,7 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Ağustos ayında aylık bazda %1,6 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Eylül ayında, Ağustos ayına göre %4,9 artışla 55,4 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %5,3 artışla 79,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Eylül ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %7 oranında artışla 41,2 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre sabit kalarak 97,7 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %6 artışla 14,6 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %18,9 artışla 9,9 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.