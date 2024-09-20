Türkiye tüketici güven endeksi Eylül ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Eylül ayında 76,4 puan olan tüketici güven endeksi*, Eylül ayında %2,4 artışla 78,2 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında %0,6 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %10,5 artışla 48 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %4,2 artışla 74,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Eylül ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %1,7 düşüşle 46 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %2 artışla 96,2 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %0,5 düşüşle 18,5 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %4,5 düşüşle 10,5 puan seviyesine geriledi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.