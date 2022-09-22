Türkiye tüketici güven endeksi Eylül ayında aylık %0,3 arttı

Perşembe, 22 Eylül 2022 10:54:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Ağustos ayında 72,2 puan olan tüketici güven endeksi*, Eylül ayında aylık %0,3 artış göstererek 72,4 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Ağustos ayında aylık %6,1 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %3,2 artışla 46,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %1,6 artarak 74 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Eylül ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %16,6 artışla 36,2 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,3 artışla 91 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %0,2 artışla 10,6 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %23,1 artarak 8,1 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.