Türkiye tüketici güven endeksi Ekim’de aylık %3,6 düştü

Perşembe, 21 Ekim 2021 10:27:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Eylül ayında 79,7 puan olan tüketici güven endeksi*, Ekim ayında aylık bazda %3,6 düşüş göstererek 76,8 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Eylül ayında aylık bazda %1,8 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ekim ayında, Eylül ayına göre %10,2 düşüşle 49,7 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %6,4 düşüşle 74,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ekim ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %7,4 oranında düşüşle 38,1 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,1 düşerek 96,6 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %21,8 düşüşle 11,5 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %13,5 düşüşle 8,6 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.