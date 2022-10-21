Türkiye tüketici güven endeksi Ekim ayında aylık %5,3 arttı

Cuma, 21 Ekim 2022 11:43:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Eylül ayında 72,4 puan olan tüketici güven endeksi*, Ekim ayında aylık %5,3 artış göstererek 76,2 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Eylül ayında aylık %0,3 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %3,9 artışla 48,8 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %5,3 artarak 77,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Ekim ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %11,9 artışla 40,5 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %2,3 artışla 93,1 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %17 artışla 12,5 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %25,5 artarak 10,2 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.