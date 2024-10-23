Türkiye tüketici güven endeksi Ekim ayında artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Eylül ayında 78,2 puan olan tüketici güven endeksi*, Ekim ayında %3 artışla 80,6 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Eylül ayında %2,4 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 artışla 48,8 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %1,7 artışla 75,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Ekim ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %12,3 artışla 51,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %4,1 artışla 100,1 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %12,3 artışla 20,8 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %15,6 artışla 12,2 puan seviyesine çıktı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.